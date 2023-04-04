Tokat Gümenek Millet Bahçesi'nde çalışmalar devam ediyor

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu yapımı devam eden Gümenek Millet Bahçesi projesinin bölgenin en güzel millet bahçesi olacağını ve ekim ayına kadar bitirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Kentte, 136 hektar alanda kurulacak Gümenek Millet Bahçesi projesinde çalışmalar devam ediyor.

Gümenek Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kış koşulları ve deprem sebebiyle verilen aradan sonra çalışmaların yeniden başladığını dile getirdi.

Kış döneminden sonra yaklaşık yirmi gündür çalışmalarda bir hareketlilik başlağını ifade eden Ertoğlu, "Bir taraftan işçilerimiz inşaat alanlarında çalışıyor, diğer taraftan altyapı çalışmaları devam ediyor. Üstyapı ile ilgili de çalışmalar şu anda hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah sizlere söz verdiğimiz gibi çok güzel bir millet bahçemizi Tokat'ımıza kazandırmış olacağız. Hedefimiz en geç ekim-kasım ayları gibi buranın hizmete açılması ve bütün gayretimiz bu doğrultuda devam ediyor. Gerek deprem sebebiyle verilen ara, gerekse kış şartlarından kaynaklanan arada çok çalışma yapılamadı. Mart ayının başı ile birlikte yeniden çalışmalar başladı. Alanda inşaatlar çok hızlı bir şekilde devam ediyor." dedi.

Gümenek Millet Bahçesi'nin bölgenin en güzel millet bahçesi olacağı belirten Eroğlu, "Yine iddia ediyorum ki, Tokatlılar bölgenin en güzel millet bahçesine sahip olacak. Çok geniş bir alanda mesire alanları bulunan, yemyeşil bir doğanın içinde, spor tesisleri, parkları, dinlenme alanları olan bu zenginliğimiz, Gümenek yeniden çok güzel bir proje ile hemşehrilerimiz ile buluşmuş olacak." diye konuştu.

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