Başçiftlik'te şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

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TOKAT (AA) - Başçiftlik Kaymakamlığı ve Başçiftlik Belediyesince şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu.

Belediye Tesisleri'nde düzenlenen iftarda, Başçiftlik Kaymakamı Serhat Bağcı ve Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi.

Kaymakamı Bağcı, yaptığı konuşmada, "Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz bizlere emanettir. Onlarla ilgilenmek sorunları olduğunda yanlarında olmak, hatta aynı ortamda sohbet edip beraber yemek bizleri daima onore etmektedir." dedi.

İftara, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Er, İlçe Emniyet Amiri Serdar Bilgin ve daire müdürleri de katıldı.

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