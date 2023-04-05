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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artova'nın "ekmeğini taştan çıkaran" kadınları

AA

Artova'nın "ekmeğini taştan çıkaran" kadınları

TOKAT (AA) - EKBER TÜKOĞLU - Tokat'ın Artova ilçesinde kadınlar, doğal taş işleme atölyelerinde çalışarak gelir elde ediyorlar.

Artova Belediyesi 2021 yılında "Ekmeğini Taştan Çıkaranlar" projesini, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (OKA) sundu. OKA tarafından 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında proje kabul edildi. Güncel rakamlarla 4 milyon 475 bin 661 lira destekte bulunulan proje ile ilçede 2022 yılı Aralık ayında taş atölyesi açıldı.

Artova Yeşil Taş Atölyesi'nde usta öğretici olarak çalışan Hilal Karabulut, AA muhabirine, daha önce Tokat'ta taş üzerine eğitimler aldığını söyledi.

Atölye açıldıktan sonra ilçede atölyede çalışacak kadınlara eğitim verdiklerini belirten Karabulut, şöyle konuştu:

"Atölyemizde 21 kadına istihdam sağlıyoruz. Artovalı kadınlar ekmeğini taştan çıkartıyorlar. Burada olmaktan dolayı çok mutlular. Evde oturup bir şeylerle meşgul olmaktansa burada işlerinin başındalar. Herkes çok memnun işinden."

OKA Tokat Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Mehlika Dicle de ajans olarak 2009 yılından bu yana bölgenin kalkınması için çeşitli projeler yürüttüklerini söyledi.

Artova'daki taş atölyesi projesinin de bölgenin kalkınması için yapılan çalışmalardan biri olduğuna vurfu yapan Karabulut, şunları kaydetti:

"İlimizde üç taş atölyesi kuruldu. İki atölyenin kurulması için ajans olarak biz destek verdik. Birisi Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen kutum ve taş işleme atölyesi. Artova'da da kadınların istihdam edilmesine destek verdik. Bölgemiz yer altı ve yer üstü kaynakları açısından zengin. Bu kaynakları bölgemizin ekonomisine nasıl katabiliriz, katma değerine nasıl katkı sağlarız diye çalışma yapıyoruz. Bunu yaparken de temel önceliğimiz istihdam yaratmak. Kadınların istihdamını da oldukça önemsiyoruz. Doğal taş işleme atölyelerinde de bölgemizin maharetli kadınları artık sadece evde kalmıyorlar. İş hayatına girip hem ekonomik hayatta hem sosyal hayatta kendilerini daha fazla gösteriyorlar."

Artova Yeşil Taş Atölyesi'nde geniş bir ürün yelpazesi olduğunu söyleyen Dicle, atölyede kolyeden anahtarlığa, küpeden tespihe çeşitli ürün yelpazesi bulunduğunu sözlerine ekledi.

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