Tokat'ta boş durumdaki lojmanlar depremzedelere "sıcak yuva" oldu

TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde boş durumdaki 32 lojmana, bakımdan geçirildikten sonra ilçeye gelen depremzede aileler yerleştirildi.

Siteler Mahallesi'nde 1960 yılında Elektrik Üretim AŞ çalışanları için yaptırılan 37 müstakil konut, kuruma ait bölgedeki hidroelektrik santralinin 2017 yılında özelleştirilmesinin ardından Almus Belediyesine devredildi.

Altı yıldır boş durumda olan konutlardan 32'sinde, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra ilçeye gelen depremzedelerin kalması için Almus Kaymakamlığı ve Belediye tarafından tadilat çalışmaları yapıldı.

Oturulacak hale getirilen konutlara ilk etapta, ilçeye gelen depreme ailelerden 23'ü yerleştirildi.

Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, AA muhabirine, depremlerde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremzedelere Almus halkının kucak açtığını söyleyen Seyhan, şöyle devam etti:

"Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve Almuslu vatandaşlarımızla bir araya gelerek el birliği ile şu ana kadar 32 konutumuzu hazır hale getirdik. Bunlar müstakil daireler. Yirmi üç konutumuz hizmete sunuldu ve vatandaşlarımız yerleşti. Geriye kalan 9 konutumuzu da peyderpey dolduracağız. Almuslu burada cömertliğini ve kadirşinaslığını gösterdi. Almus'a yakışan bir hareket oldu. İnsanlarımız burada istedikleri kadar kalabilirler. Belediye Başkanımız ile müşterek kararımız, kalmaları konusunda onlara imkan sunmaya devam edeceğiz. Onların burada olmasından da memnunuz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın." .

Belediye Başkanı Bekir Özer de depremzedelerin en önemli sorununun barınma olduğuna işaret ederek,. "İstedikleri kadar burada kalabilecekler." dedi.

Lojmanlara Malatya'dan gelerek yerleşen depremzedelerden Güllü Aktaş ise yetkililere teşekkür ederek, "Çok memnunum. Doluyum, ağlayacağım. Buranın insanları çok iyi. Bize çok iyi davranıyorlar. Bize yardımcı oluyorlar. Bize lojman verdiler." diye konuştu.

Depremzede Yasin Karaca da "Başta Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Almus halkı gerçekten bize kucaklarını açtılar. Çok memnun olduk, çok da duygulandığımız anlar oldu. Her türlü yardımda bulundular bize. O açıdan çok minnettarız." ifadelerini kullandı.

Depremzede Esra Karaca ise şunları dile getirdi:

"Gerçekten gelmekte zorlandık, Almus'un ismini de duymamıştım daha önce. Tedirginliğimiz vardı. Burada bizi o kadar sıcakkanlı karşıladılar ki. Kaymakam Beyimiz, Belediye Başkanımız, Almus halkı bize samimi davrandıkları için alışmakta zorlanmadık. Hepsinden Allah razı olsun. Çok memnun kaldık geldiğimiz için."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.