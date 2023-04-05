Gazi Osman Paşa TOGÜ'de düzenlenen panelde anıldı

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TOKAT (AA) - Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa, vefatının 123. yıl dönümünde doğduğu şehir olan Tokat'ta, Gaziosmanpaşa Üniversitesinde düzenlenen panelle anıldı.

TOGÜ yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi tarafından "Tokatlı Bir Komutan ve Devlet Adamı: Gazi Osman Paşa" isimli panel düzenlendi.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Şehitler Salonu'nda gerçekleşen panele Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Aldemir ile akademisyen, öğrenci ve davetliler katıldı.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Murat Hanilçe'nin gerçekleştirdiği panelde Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Aykun, Doç. Dr. Yunus Emre Tekinsoy ve Doç. Dr. Necati Çavdar konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, Gazi Osman Paşa’nın Tokat’ta başlayan yaşam öyküsü ve ilk 43 yılı detayları ile aktarılırken, 93 harbi ve nedenleri, Plevne Savunması, Paşa'nın 93 harbi sonrasındaki esaret dönemi, siyasi yaşamı, hastalığı ve vefatının yer aldığı 22 yıllık süreç dinleyicilerle paylaşıldı.

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