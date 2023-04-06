Tokat TSO Başkan Gökdere'den İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına tepki

TOKAT (AA) - Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Fatih Gökdere, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına tepki gösterdi.



Gökdere, yaptığı yazılı açıklamasında, Mescid-i Aksa'nın İslam dünyasının kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayarak saldırıyı kınadı.

Saldırıların durdurulması çağrısında bulunan Gökdere, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Mescid-i Aksa ve çevresinde mübarek ramazan ayında İsrail tarafından Filistinli kardeşlerimize yönelik olarak başlatılan saldırılar sonucunda, aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu çok sayıda Filistinli kardeşlerimiz yaralanmış, hayatlarını kaybetmiştir. Uluslararası anlamda devlet vasfı taşıyan fakat yapmış olduğu saldırılarla, devletlik vasfını adeta ayaklar altına alan İsrail'in bu saldırıları, Gazze'de ve Filistin topraklarında devam etmektedir. Uzun zamandır Müslümanları kışkırtmak amacıyla yaşlı, genç, kadın çocuk demeden katliamlarına devam eden İsrail, Filistinlilerin yaşam haklarını kendi topraklarında gasp etmektedir. İnsani hak ve hukukun ayaklar altına alındığı bu süreçte İsrail, Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça İsrail, zulmünü devam ettirmektedir. İsrail polisinin uyguladığı zulüm ve provokasyon siyasetidir. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı olarak Filistinlilerin evlerini zorbalıkla işgal eden terör devleti İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırıları şiddetle lanetliyoruz. Türkiye bu saldırılar karşısında asla sessiz kalamaz. Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir. Filistinli kardeşlerimiz asla yalnız değildir. Bu saldırıları kınıyor ve durdurulması çağrısında bulunuyoruz."

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