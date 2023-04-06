Tokat’ta afet eczacılığı paneli düzenlendi

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TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından afet eczacılığı paneli düzenlendi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kongre ve Kültür Merkezi Şehitler Salonu'nda düzenlenen panele, "asrın felaketi"nin büyük oranda etkilediği Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki çalışmalara destek veren Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da katıldı.

Eroğlu, panelin açılışında yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin afetlerdeki rolünün çok önemli olduğunu vurguladı.



Deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenlere değinen Eroğlu, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde belediye olarak yaptıkları hizmetleri de anlattı.



Moderatörlüğünü TOGÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Hilal Çadırcı Efeli’nin yaptığı panelde, Afet ve Acil Durum Eczacılığı Derneği Kurucusu Prof. Dr. Göknur Yalım Aktay, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Betül Aycan Yerer ve Tokat Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Hakan Yılmazer konuşmacı olarak yer aldı.

Panelin sonunda TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz tarafından moderatör ve panelistlere hediye ve teşekkür belgesi takdim edildi.

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