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Tokat'ta Güneşli Mahallesi'ndeki 6 sokakta sosyal alan oluşturuluyor

AA

Tokat'ta Güneşli Mahallesi'ndeki 6 sokakta sosyal alan oluşturuluyor

TOKAT (AA) - Tokat Belediyesi, Güneşli Mahallesi'ndeki 6 sokakta sosyal alan oluşturma çalışması yürütüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Güneşli Mahallesi'ndeki çalışmalarda incelemede bulundu.

Belediyenin çalışmalarının devam ettiğini anlatan Eroğlu, "Burada 6 sokağa ekiplerimiz hızlı şekilde girdi. Yapılaşmanın yoğunlaştığı bu bölgede çocuk parkından semt spor alanına kadar vatandaşlarımızın ihtiyacı olan sosyal alanları üretiyoruz. Altyapı çalışmalarından sonra şimdi üstyapı çalışmaları ile mahallemizin hem vatandaşlarımız açısından daha kullanışlı hale geleceğini hem de hak ettiği güzel görüntüye kavuşacağını söyleyebiliriz." dedi.

Kış şartlarının sona ermesiyle çalışmaların hızlanacağını dile getiren Eroğlu, "Planlarımız çerçevesinde her zaman olduğu gibi 2023 yılında da şehrimizin genelinde çalışmalarımızı aralıksız gerçekleştireceğiz. Nerede hangi hizmete ihtiyaç varsa ivedilikle ulaşmaya gayret edeceğiz. Tokat'ın genelinin faydalanacağı projelerimizde de çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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