Tokat'ta yabancı uyruklu öğrencilere ramazan kolisi dağıtıldı

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TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından kentte öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere ramazan kolisi yardımı yapıldı.

TOGÜ Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü ekipleri, şehirde eğitim hayatlarını devam ettiren öğrenciler için ramazana özel çalışma gerçekleştirdi.



Bu kapsamda Türkmenistan, Çad, Senegal, Suriye ve Gambiya'dan gelen öğrencilere Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde düzenlenen programda ramazan kolileri teslim edildi.

TOGÜ Uluslararası Öğrenci Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Melih Taştan, bu yıl yabancı uyruklu 50 öğrenciye ramazan kolilerinin ulaştırıldığını kaydetti.





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