Tokat Valisi Hatipoğlu, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Tokat Valiliği tarafından düzenlenen iftara Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, 48. Piyade Alay Komutanı Albay Hüseyin Çoban, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

Hatipoğlu, şehit yakınlarının, gazilerin ve yakınlarının devletin ailesi olduğunu dile getirerek, "Sizler için ne yapsak azdır. Ramazanın hanelerimize huzur ve güzellikler getirmesini diliyorum. İslam aleminin huzurlu ve güzelliklerle dolu bir bayram geçirmesini temenni ediyorum." dedi.

İftar programında İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından şehitler için dua edildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.