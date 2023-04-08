Tokat'ın Erbaa'da Meraklı Mucitler Bilim Şenliği

TOKAT (AA) - Erbaa Belediyesince düzenlenen Meraklı Mucitler Bilim Şenliği başladı.

Tokat Valiliği ve Erbaa Kaymakamlığının katkılarıyla Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen şenlikte çocuklara matematik, mühendislik, enerji ve uzay alanlarında uygulamalı eğitim veriliyor.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere, çocukların eğlenerek öğrenebilecekleri bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Şenlikte çocukların fizik ve diğer derslerde öğrendiklerinin somut halini görme imkanı bulduklarını işaret eden Karagöl, "Büyükşehirlerde bilim parkları var, o açıdan orada yaşayan çocuklarımız daha şanslı. Bizler de bu şansı Erbaa'ya getirerek çocuklarımız ulaşamayacağı etkinliklere ulaşsın, eğitimlerine, öğretimlerine katkı sunulsun istedik."dedi.

Depremlerin ardından gelip ilçelerinde yaşayan çocukların da şenliklerine katıldığını belirten Karagöl, "Hatay'dan gelen depremzede misafirimiz, 14 yaşında bir kızımız var. Onun çok güzel bir düşüncesi vardı. 'Depremi önceden haberdar eden bir cihaz geliştirmeyi hayal ediyorum. Mucit olup insanların bu denli büyük afetlerden yara almadan, ölmeden, evlerini kaybetmeden yaşamaları için ileride mucit olup ülkeme ve milletime faydalı olmak istiyorum.' diye bir yorumda bulundu. Bu bizi çok mutlu etti. İnşallah bu çalışma hem öğrencilerimiz, okullarımız için hem de Erbaa'mız için fayda getirir." diye konuştu.

- Depremzede çocuk, bilim insanı olup depremi belirleyen makine yapmak istiyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından ailesiyle Hatay'dan Erbaa'ya gelen depremzede Ceylin Azra İnceci ise yeni okulundaki arkadaşlarıyla Meraklı Mucitler Bilim Şenliği'ni ziyaret ettiğini anlatarak "Deprem sırasında uyuyordum. Deprem olduğunu fark edince aklıma gelip çök, tutun, kapan yaptım." ifadesini kullandı.

İleride bilim insanı olmak istediğini dile getiren 14 yaşındaki İnceci, "Bilim insanı olup önceden depremi belirleyen bir makine yapmak istiyorum. Bunun için bilim şenliğini ziyaret ederek icatlar hakkında fikir sahibi olmak istedim." diye konuştu.

Bir ay sürecek şenliğin açılışına Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.