Turhal ve Yeşilyurt'ta Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.



Turhal İlçe Emniyet Müdürü Nadir Öztürk, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Öztürk, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

- Yeşilyurt

Yeşilyurt ilçesinde de Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.



İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Komiser Yardımcısı Eren Aydoğmuş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe jandarma Komutanlığı personeli tarafından Yeşilyurt Kaymakam Vekili Murathan Cebeci makamında ziyaret edildi.

Tören ve ziyarete, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş da katıldı.

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