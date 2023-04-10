Tokat'ta jandarma dedektifleri son 1 yılda 257 adli olayı aydınlattı

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TOKAT (AA) - Jandarmanın dedektifleri olarak da bilinen Tokat İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi son bir yılda yaptığı operasyonlarda 57’si kaçakçılık olayı olmak üzere toplamda 257 olayı aydınlattı.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) il genelinde 200 asayiş ve 57 kaçakçılık olayını aydınlattığı bildirildi.



Son bir yılda gerçekleşen 257 soruşturmada, yakalanan 325 şüpheliden 152'si tutuklanırken, 173 şüpheli hakkında ise adli tedbir kararı uygulandı. Timler ayrıca yapmış olduğu operasyonlarda, hakkında adli makamlar tarafından yakalama kararı bulunan 159 kişiyi de yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Yapılan açıklamada, yüzyılın felaketi olarak bilinen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde cezaevinden firar eden 8 şahsın da yine Tokat JASAT tarafından yakalanarak adalete teslim edildiği, timlerin bölgedeki çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.





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