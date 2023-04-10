İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokat’ta vatandaşlara hitap etti

TOKAT (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Halk Buluşması" programları kapsamında Tokat'ta vatandaşlara hitap etti.

İmamoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitabında önce seçimi kazanacaklarını, sonra birlikte ülkeyi çok güzel günlere kavuşturacaklarını ifade etti.

14 Mayıs'ın kurtuluş günü olduğunu dile getiren İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi.

Göreve geldiklerinde 100 bin öğretmen ataması yapacaklarını, ayrım yapmadan vatandaşlara hizmet etmenin gayretinde olacaklarını vurgulayan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bizim taahhütlerimizden birisi olan 100 bin öğretmen atamasını göreve geldiğimizde hemen yapacağız. Biz şehirlerimizde ayrım yapmayacağız. İstanbul'un 39 ilçesi var. Tokatlılar bilirler İstanbul'da muhakkak bir akrabaları vardır. Ben hangi ilçeye gidersem gideyim o ilçenin mutlaka belediye başkanını davet ederim. Seçilmiş belediye başkanı başımın tacıdır. Hangi şehir olursa olsun ayırt etmeden hepsine hizmet edeceğiz. Bu memleketteki ayrımcılığı ortadan kaldıracağız. Partizanlığı biz devletimizin bütün birimlerinden ortadan kaldıracağız."

İktidar olmanın yolunun çalışmaktan, birlik ve beraberlikten geçtiğini vurgulayan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim gelenek ve göreneklerimizde, özellikle hanımefendiler misafir ağırlarlar, dostlarını evine davet ederler, onlara geniş bir sofra kurarlar. Ama bunun için alışveriş yapmaları lazım. Hanımefendiler doya doya gidip alışveriş yapabiliyor musunuz? Hanımefendileri koruyan, çiftçilik yapan hanımefendilere sosyal güvencesini veren, kadın haklarıyla mücadeleyi sonsuz derecede yüksek yapan, kadınlara şiddete karşı asla taviz vermeyen, kadın hakları meselesi üzerinden siyasi pazarlık yapmayan bir dönemi size getirecek olan Millet İttifakı iktidarı geliyor. Bu iktidar 14 Mayıs'ta geliyor. 14 Mayıs'ta biz hanımefendilere Anneler Günü hediyesi vermeye geliyoruz. Emek, liyakat zinciri ne yazık ki kopmuştur. Biz bunu yerine oturtacağız."

Programda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve parti yöneticileri de halkı selamladı.





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