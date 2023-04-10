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Ekrem İmamoğlu, Tokat'ta Millet İttifakı üyeleriyle iftar yaptı

AA

Ekrem İmamoğlu, Tokat'ta Millet İttifakı üyeleriyle iftar yaptı

TOKAT (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokat'ta düzenlenen iftarda, Millet İttifakı üyesi partililerle buluştu.

Özel bir restoranda düzenlenen iftar yemeğinde konuşan İmamoğlu, "Burada Halil İbrahim sofrasındayız. Burada herkese yer var. Barış ve huzur içerisinde, dünya üzerinde başarılara imza atan bir ülkeyi var etme ve inşa sürecidir." dedi.

İmamoğlu, iftar programının ardından gençlerle basına kapalı düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıdan sonra İmamoğlu, kentten ayrılarak İstanbul'a hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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