Tokat'ta Polis Haftası'yla ilgili şiir yarışması

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TOKAT (AA) - Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, ilköğretim öğrencilerine yönelik olarak 10 Nisan Polis Haftası konulu düzenlenen şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı" (ÇOGEP) kapsamında hazırlanan “Onbeşlilerin İzinde Geleceğe Atılan Adımlar" isimli proje kapsamında şiir yarışması düzenlendi.



10 Nisan Polis Haftası temalı olarak düzenlenen yarışmada ilköğretim öğrencilerinin eserleri jüri tarafından değerlendirildi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan tarafından verildi.





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