Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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Salon: Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Hakemler: Fatih Yayla, Bektaş Kalender

Tokat Belediye Plevne: Egecan Avcıl, Sadık Efe Özsoy, Eren Kanlı, Kaan Bülbül, Onur Kaya, Hasan Balcıoğlu (Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Durmuş Muhammed Faik Aydın, Atakan Topal, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz)



Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya, Kuklinski, Dautefendic, Vucicevic, Batuhan Avcı (Mert Sönmezgül, Abdulsamet Yalçın, Azizcan Ataoğlan, Berk Söylemez, Doğan Karakoç, Yiğit Savaş Kaplan)



Setler: 17-25, 19-25, 22-25

Süre: 69 dakika (20, 23, 26)





TOKAT (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 26. hafta karşılaşmasında Spor Toto, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.





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