Süt üreticilerine sağım makinesi verildi

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde süt üreticilerine sağım makinesi ve süt tankı dağıtıldı.



"Çiftlikten Sofraya Sağlıklı Süt Projesi" kapsamında süt üreticilerine, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 100 sağım makinesi ve 4 süt tankının dağıtımı törenle gerçekleştirildi.



DOKAP Başkan Vekili Şeref Demir, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ilçede süt hayvancılığının geliştirilmesi ve süt üretiminin desteklenmesi kapsamında çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, DOKAP sayesinde birçok üreticinin el değmeden süt üretimi yapabileceğini kaydetti.



Programa Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe, Başçiftlik Kaymakamı Serhat Bağcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, Başçiftlik Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mahmut Şahin ile üreticiler katıldı.





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