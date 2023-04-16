Yeşilyurt Belediyesi toplu iftar programı düzenledi

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde belediye tarafından toplu iftar programı düzenlendi.

Yeşilyurt Belediyesi önündeki iftar programında protokol ve vatandaşlar birlikte oruç açtı.

Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, yaptığı konuşmada, katılan herkese teşekkür ederek, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek istedi.



MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.



Konuşmaların ardından Yeşilyurt Müftüsü Nuri Yapan tarafından dua okundu.

İftara, Kaymakam Murathan Cebeci, MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, AK Parti İlçe Başkanı Osman İçten, MHP İlçe Başkanı Ahmet Turan Aydoğan, MHP milletvekili adayları, il ve ilçe teşkilatı üyeleri ile vatandaşlar katıldı.



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