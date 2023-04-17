Tokat'taki yer altı çarsısında yenileme çalışmaları başladı

TOKAT (AA) - Tokat Belediyesi yer altı çarşısında yenileme çalışmaları başlattı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı açıklamada, Hüdayi Sayıbaş Yer Altı Çarşısı'nın dönemin belediye başkanı Hüdayi Sayıbaş tarafından yaptırıldığını, 1986-87 yıllarından itibaren faaliyete geçtiğini belirtti.



Yer altı çarşısının Tokat'ın ticari anlamda can damarlarından biri olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Bir ticari merkez burası. 1986 yılından sonra bu yer altı çarşımız ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamış, günümüze kadar da çarşı ayakta kalmıştı. Bugüne baktığımızda fiziki şartları ve fonksiyonelliği itibariyle birtakım yenilenmeler yapılmasına ihtiyaç olan bir alan haline gelmişti." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan gelen talepleri dinleyerek proje çalışmasına başladıklarını bildiren Eroğlu, şöyle devam etti:



"Değerli hemşehrilerimden gelen taleplerle, kendi gözlemlerimiz ve burada bulunan esnaflarımızdan gelen talepler neticesinde bir proje çalışması başlatmıştık. Geçtiğimiz yılın sonunda proje çalışmamızı bitirerek yapım ihalesine çıktık. Birkaç hafta önce yapılan ihalede, ihaleyi alan firma çalışmalarını yapmaya başladı. Yer altı çarşısının hem yer üstü bölgesinde meydan diye tabir ettiğimiz alanda bir çalışma yapıyoruz, hem de yer altında çarşımızın içinde de çalışmalar yapıyoruz."

Tokat'ın merkezine yakışacak bir çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Çarşımız 57 dükkandan müteşekkil bir yapı. Biz yapacağımız çalışma ile buradaki dükkan sayısını 36'ya düşüreceğiz. Küçük dükkanları büyütüyoruz, orta büyüklükte dükkanlar yapıyoruz. Mevcut haliyle bazı dükkanları da muhafaza ediyoruz. Caddeye yakın noktasından yer altı çarşına girişler için yürüyen merdivenler projede yer alıyor. Yani vatandaşlarımız kaldırımda yürürken ayrıca bir mesafe olmadan kaldırımın hemen yanındaki yürüyen merdivenlerle yer altı çarşısına giriş yapabilecekler. Burada çarşıyı caddeye de entegre ederek bu şekilde hareketliliği artıracağız. Yer altı çarşısının ortasındaki boş alanda güzel bir peyzaj çalışması ile oturma alanları oluşturarak hemşehrilerimiz için yeni bir cazibe alanı olarak hizmete sunacağız. Üst bölümde, meydan bölümünde yapacağımız peyzaj çalışmaları ile yine buraya yakışacak bir alan oluşturmuş olacağız. Projemiz 400 günlük süreye bağlı olan bir proje. Bizim hedefimiz en geç yıl sonu itibariyle çarşımızı hizmete açmak. Bu rehabilitasyon çalışmalarımızın, Tokat'ımızın ticareti, bilhassa burada esnaflık yapan kardeşlerimiz ve bütün hemşerilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

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