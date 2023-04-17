Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki çocuğu jandarma buldu

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuğu jandarma ekipleri buldu.

İlçeye bağlı Çakır köyünde yaşayan Nurettin Bolat, 3 yaşındaki oğlu Kağan Bolat'ın kaybolduğunu, köy halkı ile aramalarına rağmen bulamadıklarını belirterek, jandarmaya başvurdu.

Erbaa ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından arama çalışmalarına başlanıldı.

Görevli devriye tarafından kayıp Kağan Bolat, köye 2,5 kilometre mesafedeki bağlantı yolunda bulunarak ailesine teslim edildi.

Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan Kağan Bolat, tedbir amaçlı Erbaa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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