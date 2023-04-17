Yeşilyurt'ta AK Parti İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi

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TOKAT (AA) - Yeşilyurt AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

Yeşilpark'ta düzenlenen iftarda AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Osman İçten, katılımcılara teşekkür ederek genel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek istedi.

İftar programına katılan AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt da yaptığı konuşmada, "14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hep beraber yeniden seçeceğiz." dedi.

İftara, Yeşilyurt Kaymakamı Murathan Cebeci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, AK Parti ve MHP Yeşilyurt İlçe teşkilatları katıldı.

Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt iftar programı sonrasında esnaf ve mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi.

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