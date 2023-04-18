Tokat'ta mühimmat fabrikası kurulması için çalışma yürütülüyor

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde SWİSS Tokat Mühimmat Sanayi AŞ (TOMSAN) tarafından mühimmat fabrikası kurulması için çalışma yapılıyor.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ile TOMSAN yetkilileri, Şenyurt beldesi Asarcık mevkisinde 412 dönüm alanda kurulacak mühimmat fabrikası ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Arslan, mühimmat fabrikası ile ilgili Milli Savunma Bakanlığından izinlerin alındığını belirterek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından da arazinin tahsisini yaptırdık. Şimdi inşaat ruhsatı ile ilgili çalışmalar başladı. En kısa zamanda temeli atılıp inşaatına başlanacak." bilgisini verdi.

Fabrika tam kapasiteye geçtiğinde 1200 kişinin çalışmasının planlandığını dile getiren Arslan, "Tokat için çok önemli bir yatırım. Katma değerli, ihracata yönelik üretim olacak. Buna benzer yatırımları Tokat'ta çoğaltmayı hedefliyoruz. Bölgeyi endüstri bölgesi ilan edeceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tokat'ımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Firma yetkilisi Erdal Temel, fabrikada üretime 120 kişi ile başlayacaklarını anlatarak, "İnşallah 2028 yılında da 1200 kişilik çalışma arkadaşımız olacak. Burası Tokat'ımıza, Turhal'ımıza çok katkı sağlayacak. Üretimimizin yüzde 90'ı ihraç olacak. Ülkemizde NATO kriterlerine uygun mühimmat üretimi sağlanacak." diye konuştu.

Şenyurt Belediye Başkanı Cafer Ünal Arslan ise yatırıma destek veren milletvekili Arslan'a teşekkür ederek, yatırımdan dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.

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