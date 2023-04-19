Tokat'ta jandarma yılın ilk 3 ayında 59 bin 608 aracı kontrol etti

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TOKAT (AA) - Tokat'ta jandarma trafik ekipleri yılın ilk 3 ayında 59 bin 608 aracı kontrol etti.

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarma timleri, trafik kazalarının asgari seviyeye indirilmesi, yol kullanıcıları için düzenli ve güvenli trafik ortamının sağlanması maksadıyla 2023 yılı ilk üç aylık döneminde 59 bin 608 aracı kontrol etti. Kontrollerde trafik kuralı ihlalinde bulunan 729 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Toplumun bütün kesimlerinde trafik bilincinin oluşturulması, toplumsal farkındalığın artırılması, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin aralıksız sürdürülmesi maksadıyla 1902 öğrenci ve 1241 vatandaşa da 1246 jandarma personeline trafik ve yol güvenliği eğitimi verildi.

Okul çağındaki çocukların huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma risk duygusunu artırmak ve servis sürücülerinin hassasiyetlerini en üst seviyede tutarak araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla 472 okul servis aracı kontrol edildi, çeşitli kural ihlalinde bulunan 9 araç sürücüsüne ceza kesildi.





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