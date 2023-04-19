Erbaa'da 450 dekarlık alana çiçek serası kuruldu

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde 450 dekarlık alana çiçek serası oluşturuldu.

Vali Numan Hatipoğlu, Erbaa Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm ülkenin afet hazırlığı yapması gerektiğini belirten Hatipoğlu, felaketin ilk günlerinden itibaren Adıyaman Gölbaşı başta olmak üzere deprem bölgelerine yaptıkları yardımlar dolayısıyla Erbaa Belediyesine ve Erbaa halkına teşekkür etti.

Vali Hatipoğlu, ardından ilçede üretim yapan tuğla fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Fabrikanın çalışmaları ile ilgili bilgi alan Hatipoğlu, "Üreten, çalışan, alın teri döken, emek veren herkesin yanındayız. Erbaa'nın yerel ekonomisi başta olmak üzere ülke ekonomisine katkı sağlayan fabrikamıza hayırlı işler, çalışanlarına işlerinde kolaylıklar diliyorum." dedi.

Hatipoğlu, ziyaret ve incelemeleri kapsamında Erbaa'da çiçek sektöründe yapılan yatırımları da inceledi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle Erbaa'da çiçek dikimini inceleyen Hatipoğlu, "250 milyon lira TKDK desteğiyle Erbaa'mızda 450 dekar alanda sera kurduk. Üreticilerimiz burada çiçek dikimlerini yaptı. Erbaa'mız ve üreticilerimize hayırlı olsun. Üreten, ekonomimize, istihdama katkı sağlayan herkesin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.





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