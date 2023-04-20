Tokat'ta ağaca çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde minibüsün ağaca çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

Harun Demirci (48) idaresindeki Çaybaşı Belediyesi'ne ait 52 EV 555 resmi plakalı minibüs, Başçiftlik-Hatipli kara yolu Devlet Boğazı mevkisinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Onur Demir (31), Cihat Bal (28), Hayrullah Düzgüney (51), Mehmet Kuşçu (46), Fatih Semiz (42) ve ismi öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Başçiftlik ve Niksar'daki hastanelere kaldırıldı.

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