Tokat'ta iş yerinden ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı

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TOKAT (AA) - Tokat'ta giyim mağazasından ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kentte bir giyim mağazasında bir kişinin ayakkabıları giyerek gitmesi kameralarca kaydedildi.

Görüntülerde giyim mağazasına terlikle gelen kişinin bir süre dolaştıktan sonra ayakkabıyı giymesi, kasa önüne geldiğinde telefonla görüşür gibi yaparak mağazadan ayrılması yer alıyor.

İş yeri sahibi kasanın önünde terliği görünce şüphelenerek güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince ayakkabının çalındığını fark etti.

Polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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