Tokat'ta devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ta motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mahmut B. idaresindeki 60 FK 267 plakalı motosiklet, Tokat-Turhal kara yolu Havalimanı kavşağı yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile motosiklette bulunan Gazi D. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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