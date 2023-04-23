Tokat'tan kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Tokat'ın Yeşilyurt, Niksar ve Başçiftlik ilçelerinde törenlerle kutlandı.

Yeşilyurt ilçesinde Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak çelenk sundu.

Spor Salonu'nda devam eden programda Kaymakam Murathan Cebeci ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, öğrencilerin ve halkın bayramlarını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından çeşitli şiirler okundu, öğrenciler tarafından gösteriler sonuldu ve oyunlar oynandı.

- Niksar

İlçe stadyumunda düzenlenen törende Erbaa Kaymakamı, Niksar Kaymakam Vekili İsmail Altan Demirayak, Belediye Başkanı Özdilek Özcan vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Törende ilkokul, ortaokul öğrencileri gösteriler sundu.

- Başçiftlik

Başçiftlik'te, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelengin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene Kaymakam Serhat Bağcı, Belediye Başkanı Murat Tunçel, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Er, İlçe Emniyet Amir Serdar Bilgin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevdet Avşar, daire amirleri ve okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

- Başçiftlik'te AK Parti teşkilatı bayramlaştı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde AK Parti teşkilatı bayramlaştı.,

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına, Anayasa Komisyonu Başkanı Tokat Milletvekili ve 28. Dönem Ak Parti Tokat Milletvekili adayı Yusuf Beyazıt, Tokat Milletvekili ve milletvekili adayı Mustafa Arslan, 28. Dönem Milletvekili adayları Cüneyt Aldemir, Adem Dizer, Mehmet Can, AK Parti İl Başkanı Ali Özer, AK Partİ İlçe teşkilatı katıldı.

Program sonunda Milletvekili Beyazıt, vatandaşlar ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.﻿





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.