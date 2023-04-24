TOGÜ'de bayramlaşma programı düzenlendi

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TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, akademik ve idari personelle bayramlaştı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Yılmaz, geçmiş Ramazan Bayramı dolayısıyla TOGÜ Sosyal Tesisleri'nde akademik ve idari personelle bir araya geldi.

Bayramlaşmaya, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri, Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, dekanlar, müdürler, rektör danışmanları Doç. Dr. Yusuf Temür, Dr. Öğr. Üyesi Şahin Sözen, Genel Sekreter Doç. Dr. Muhittin Demiray ve üniversitede görevli personel katıldı.

Yılmaz, personelin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

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