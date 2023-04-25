Tokat'ta çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü adliyede

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TOKAT (AA) - Tokat'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Merkeze bağlı Çat beldesinde, ailelerinin arasında arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgaya karışan M.Y, O.Y, O.Y. ve R.G. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan D.G. ve R.G. hastanedeki tedavilerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Burada silahlı kavgada hayatını kaybeden Yusuf Uzun'un (18) cenazesi beldede topağa verildi.

- Olay

Merkeze bağlı Çat beldesinde, dün ailelerinin arasında arazi anlaşmazlığı olan O.Y. (15) ile R.G. (16) tartışmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgaya O.Y. ile R.G.nin akrabaları D.G. (38), R.G. (63), M.Y. (38), H.Y. (65) de karışmıştı. Tarafların birbirlerine tabancayla ateş ettiği sırada, mermilerden biri olay yerinden geçen Yusuf Uzun'a (18) isabet etti. Silahlı kavgada, H.Y, M.Y, D.G. ve R.G. de hafif şekilde yaralanmıştı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılmıştı. Göğsünden yaralanan Uzun, kaldırıldığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Jandarma ekiplerince olayla ilgi 6 kişi gözaltına alınmıştı.









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