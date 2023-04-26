Tokat'ta yoldan geçen bir gencin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve yoldan geçen 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Merkeze bağlı Çat beldesinde, aileler arasında arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgaya karışan ve gözaltına alınan M.Y, O.Y, O.Y. ve R.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, O.Y, O.Y. ve R.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda yaralanan diğer şüpheliler D.G. ve R.G'nin ise tedavilerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

- Olay

Merkeze bağlı Çat beldesinde 24 Nisan'da, ailelerinin arasında arazi anlaşmazlığı olan O.Y. (15) ile R.G. (16) tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgaya akrabaları D.G. (38), R.G. (63), M.Y. (38), O.Y. (65) de karışmıştı. Tarafların birbirlerine tabancayla ateş ettiği sırada mermilerden biri olay yerinden geçen Yusuf Uzun'a (18) isabet etmişti.

Olayda Uzun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, O.Y, M.Y, D.G. ve R.G. ise hafif şekilde yaralanmıştı. Jandarma ekiplerince olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.



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