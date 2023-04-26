Tokat'ta çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde eğlendi

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TOKAT (A) - Tokat'ta bir okulda "23 Nisan" etkinlikleri gerçekleştirildi.

İbn-i Kemal İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Okul bahçesindeki etkinlikte şiirler okundu, yarışmalar yapıldı. Hazırlanan alanda çocukların yüzleri boyandı.

Çalan müziğe eşlik eden çocuklar, eğlenceli bir gün geçirdi.





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