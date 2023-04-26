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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı yakalandı

AA

Tokat'ta bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı yakalandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 2 kişinin kırsal alanda bulunan bağ evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 188 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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