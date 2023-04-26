Tokat'ta bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı yakalandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 2 kişinin kırsal alanda bulunan bağ evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 188 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

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