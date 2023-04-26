Tokat'ta eski eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde eski kocası tarafından öldüren üç çocuk annesi kadının cenazesi defnedildi.

Osmangazi Mahallesi Bilge Sokak'ta, beş yıl önce boşandığı eşi Ahmet Göktaş'ın (40) dün tabancayla öldürdüğü Ebru Güneş'in (33) cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alındı.

Üzümören beldesindeki babaevinde getirilen Güneş'in cenazesi, burada helallik alınmasının ardından Muid Ahmet Kazabadi Mezarlığı'nda kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Eski eşini öldürdükten sonra intihar eden Ahmet Göktaş'ın cenazesi de Turhal ilçesinde defnedildi.

Osmangazi Mahallesi Bilge Sokak'ta dün Ahmet Göktaş, 5 yıl önce boşandığı eşi, 3 çocuk annesi Ebru Güneş ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmış, yanındaki tabancayla Güneş'i başından vuran Göktaş, aynı silahla intihar etmişti.



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