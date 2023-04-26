Tokat'ta kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

E.B. (49) idaresindeki 34 FCS 52 plakalı hafif ticari araç, Niksar-Akkuş kara yolu Cerköy mevkisinde, M.D. (46) yönetimindeki 06 EV 7093 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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