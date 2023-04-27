Erbaa Belediyesi 45 parkta bakım onarım çalışması başlattı

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TOKAT (AA) - Erbaa Belediyesi ilçe merkezinde bulunan 45 parkta bakım onarım çalışması başlattı.

Erbaa Belediyesi, soğuk ve yağışlı havaların etkisini kaybetmeye başlamasıyla ilçe merkezinde bulunan parklarda bakım onarım çalışması yürütüyor.



Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan 45 parkta bozulan oyun gruplarını tamir edip bir kısmını ise yenileri ile değiştiriyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, havaların ısınmaya başlamasıyla çocukların oyun parklarına yöneldiğine işaret ederek, "Parklarımızda ekiplerimiz bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Tamiri mümkün olanlar tamir ediliyor, mümkün değilse yenisiyle değiştiriliyor. Kıymetli çocuklarımız güzelce vakit geçirebilsin diye gayretle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.





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