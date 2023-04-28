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TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Yılmaz Açıkgöz, yaklaşık 40 yıldır simit satarak geçimini sağlıyor.

Çocukluğundan bu yana simit satan Açıkgöz, her gün saat 06.00 sularında kalkıyor, fırından simitleri alıyor ve 30 kilometre mesafedeki Başçiftlik'e geliyor.



Simitleri satan Açıkgöz, ardından evine dönüyor.

Açıkgöz, AA muhabirine, son 5 yıldır Başçiftlik'te simit sattığını belirterek, "Sabah erkenden simitlerimi alıp yolda Başçiftlik'e giden araç bekliyorum. İlk işim resmi daireleri ve esnafı gezmek oluyor. Daha sonra mahalle aralarında simitlerimi satıyorum. Öğle vaktine kadar simitlerimi satmış oluyorum. Halk pazarı günleri 600, diğer günlerde 300 simit satıyorum. Simitlerim bitince Niksar'a dönüyorum." dedi.





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