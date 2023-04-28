Tokat'tan 10 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinden kutsal topraklara umreye gidecek 10 kişilik kafile uğurlandı.

Özel bir şirketin organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 10 kişilik kafile için Tokat Havalimanı'nda uğurlama programı düzenlendi.

Duanın ardından kafile, kutsal topraklara hareket etti.





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