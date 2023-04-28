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Tokat'tan 10 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

AA

Tokat'tan 10 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinden kutsal topraklara umreye gidecek 10 kişilik kafile uğurlandı.

Özel bir şirketin organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 10 kişilik kafile için Tokat Havalimanı'nda uğurlama programı düzenlendi.

Duanın ardından kafile, kutsal topraklara hareket etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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