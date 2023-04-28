Tokat'ta devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaraşandı.

E.E. yönetimindeki 31 KEK 37 plakalı minibüs, Niksar-Reşadiye kara yolu Gökçeoluk mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Mevlüde Ekinci, M.E. ve M.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mevlüde Ekici hayatını kaybetti.

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