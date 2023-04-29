Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

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TOKAT (AA) - Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Yağışın gece saatlerinde başladığı Başçiftlik ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Ekipler, iş makineleriyle köy yollarında kar temizleme çalışması yaptı. ​​​​​​​

Karın etkili olduğu Çamlıbel Geçidi'nde de yağış aralıklarla sürüyor.



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