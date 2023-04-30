Tokat'ta şehit cenazesi ile ilgili paylaşıma soruşturma

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TOKAT (AA) - Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mardin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik Bagok Dağı bölgesinde düzenlenen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Operasyonu'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün cenazesi ile ilgili sosyal medyada paylaşım yapan kişinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Defnettiğimiz aziz şehidimize hakaretlerde bulunarak terör örgütü propagandası yapan şahsın tespitine yönelik soruşturma işlemlerine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.





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