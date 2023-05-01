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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gastronomi uygulama atölyelerinin ikincisi Tokat'ta açıldı

AA

Gastronomi uygulama atölyelerinin ikincisi Tokat'ta açıldı

TOKAT (AA) - Gastronomi uygulama atölyelerinin ikincisinin Tokat'ta açıldığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, gastronomi merkezlerinin geleneksel mutfakla ilgili ürünlerin inovatif yaklaşımlarla yeni tatların ortaya konulması anlamında katkı sağlayacağının bilinciyle nitelikli insan kaynağını yetiştirmek için tüm imkanların seferber edildiği aktarıldı.

Geleneksel bilgi ile bilimsel bilgiyi harmanlayarak Tokat yöresinin gastronomi envanterini belgelemek, korumak, yorumlamak, geliştirmek ve bu envantere ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirlik kazandırmak amacıyla açılan gastronomi uygulama atölyesinin Tokat’ın ulusal ve uluslararası tanıtımına da katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, "Bakanlıkça bu doğrultuda yürütülen çalışmalar sonucunda ilk olarak Nevşehir Ürgüp’te açılan gastronomi uygulama atölyesinin ikincisi Tokat’ta Osman Paşa Konağı'nda açıldı. Gastronomi uygulama atölyesi, Tokat'ın geleneksel yemek kültürünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli katkı sağlayacağı gibi yöreye gelen ziyaretçilere Tokat’ın geleneksel mutfağının tanıtıldığı önemli bir mekan haline gelecek. Tokat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağlı olarak açılan gastronomi uygulama atölyesinde öğrenciler alanlarında kendilerini geliştirirken, meslekleriyle ilgili usta şeflerden eğitim alma fırsatı bulacak. Yeni lezzetlerle ilgili yapılacak AR-GE çalışmalarıyla bölgenin gelişimine önemli katkı sağlanacak." ifadelerine yer verildi.

Açılışa Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un eşi Ümmü Eymen Muş, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun eşi Ayfer Hatipoğlu, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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