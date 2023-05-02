Reşadiye Gençlik Merkezince köy okulundaki çocuklar için etkinlik düzenlendi

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TOKAT (AA) - Reşadiye Gençlik Merkezince, "Merkezim Her Yerde Projesi" kapsamında bir köy okulunda etkinlik gerçekleştirildi.

Reşadiye Gençlik Merkezi tarafından köy okulunda okuyan çocukların sosyal, sportif ve kültürel hayatlarına katkı sağlamak amacıyla etkinlik yapıldı.



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Reşadiye Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören gönüllü gençler, antrenörler ve gençlik liderleri tarafından hazırlanan program kapsamında Reşadiye Hasanşeyh İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki çocuklara yönelik palyaço gösterisi, mini parkur, matrak, dart, halat çekme, sandalye kapmaca, yüz boyama gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Merkezim Her Yerde Projesi" kapsamında yürütülen faaliyetlerden hem projede görev alan üniversiteli gençler hem de hayatlarında ilk defa palyaço etkinliğine katılan köy okulundaki çocuklar yarar sağladı.





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