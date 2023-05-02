Tokat Belediyesinden çocuklar için "Atığını getir, topunu götür" kampanyası

TOKAT (AA) - Tokat Belediyesince çocuklar için "Atığını getir, topunu götür" kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne 5 kilogram atık pil veya atık bitkisel yağ getirenlerle 10 kilogram atık elektronik eşya getiren çocuklara isteklerine göre futbol, basketbol veya voleybol topu hediye ediliyor.

Kampanya sürecinde 100 kilogram atık pil, 150 kilogram atık yağ ve 100 kilogram civarında elektronik atığın geri dönüşüme kazandırıldığı öğrenildi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Sıfır Atık Projesi'ne dikkati çekmek ve çocuklara çevre bilinci kazandırmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.



Çevre bilincinin oluşması, duyarlılıkla hareket edilmesinin çocukluktan başlayan bir süreç olduğuna inandıklarını vurgulayan Eroğlu, "Dünyamız, tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle üretilen atıkların tehdidi ile karşı karşıya kalıyor. Ayrıca geri dönüşüme sokulmayan, çöplere doğrudan dökülen geri dönüşüm ürünleri ekonomik açıdan da büyük kayıplara sebep oluyor. Duyarlılığın artırılması için sürekli kampanyalar ve eğitim çalışmaları düzenliyoruz. Bu kapsamda atık getiren çocuklarımıza yazın oynayacakları topları hediye ediyoruz. Bu sayede çocuklarımız her oyun için çıktıklarında geri dönüşümü hatırlıyor." ifadelerini kullandı.







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