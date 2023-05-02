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TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), 11 ilde düzenlenecek tanıtım fuarlarına katılacak.

Dönem başkanlığı Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından yürütülen Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB), 11 ilde tanıtım fuarı düzenleyecek. 5-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek fuarlarda TOGÜ de yer alacak.



Fuarlar Amasya, Elazığ, Erzincan, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta bulunan üniversitelerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Araştırma, eğitim öğretim ve bilgi paylaşımı gibi konularda iş birliği yapılması, tecrübe ve kapasitelerin ortak kullanılması amaçlarıyla 2021 yılında kurulan ve bu kapsamda faaliyetlerine devam eden AÜB, üniversite sınavına girecek öğrencilerin üniversiteleri tanımalarına ve doğru tercihler yapabilmelerine katkı sağlayacak.



Fuarlara Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi olmak üzere 15 üniversite katılım sağlayacak.





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