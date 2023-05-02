TOGÜ'de fide satışı başladı

TOKAT (A) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) üretilen fidelerin satışına başlandı.
TOGÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üretilen biber, domates, patlıcan, kavun, karpuz, hıyar ve kabak başta olmak üzere 36 çeşit fide türü satışa sunuldu.
17 personelle hizmet veren Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, fide yetiştiriciliği, sertifikalı asma fidanı yetiştiriciliği, arıcılık ve balıkçılık olmak üzere farklı alanlarda üretim yapıyor.
Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üretilen fidelerin satışı, 3 hafta devam edecek.