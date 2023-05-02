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Tokat'ta matematik seferberliği çağrısı kapsamında geliştirilen 58 proje tanıtıldı

AA

Tokat'ta matematik seferberliği çağrısı kapsamında geliştirilen 58 proje tanıtıldı

TOKAT (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından matematik seferberliği kapsamında Tokat'ta öğretmenler tarafından geliştirilen 58 projenin tanıtımı yapıldı.

Tokat'ta "Matematik Her Yerde Projesi" kapsamında öğretmenler tarafından geliştirilen 300'den fazla çalışma arasından öne çıkan 58'i, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.

Tokat Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir ile Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

Özdemir, projelerin öğretmenlerin ders işleme sırasında kullanacakları materyallerin geliştirilmesi ve matematik öğretimi ile ilgili anlayış değişikliğine yol açması bakımından katkı sağlayacağını inandığını söyledi.

Projelerden birini geliştiren öğretmenlerden Gökhan Tuncer de çocukların projelerle keyif alarak matematiği öğrendiklerini dile getirerek, "Öğrencilerimiz özellikle oyun oynarken, materyallerimizi kullanırken çok daha keyif alıyor. Sürecin sonuna baktığımız zaman gerçekten düz anlatımdan daha iyi kavramış oluyorlar derslerimizi." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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