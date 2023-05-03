Erbaa Park Vadi ikinci etapta sona yaklaşıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Erbaa Belediyesi tarafından yapımına başlanan Park Vadi Millet Bahçesi ikinci etap çalışmalarında sona gelindi.

Yürüyüş parkurları, bisiklet yolu, çocuk oyun alanı, spor alanları, sahil yürüyüş yolu, açık hava sineması, kameriyeler, gösteri alanı ve su sporları alanının yer aldığı projede ağaçların dikilmesinin ardından kameriyelerin yerleştirilmesine başlandı. Peyzaj çalışmaları ve oyun alanının kurulumunun ardından ikinci etabın kullanılmaya başlanacağı belirtildi.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, ikinci etabı yaz sezonuna yetiştirmek için ekiplerinin aylardır hummalı şekilde çalıştıklarını belirterek, "Geçen ay projemizi uyguladığımız alana ağaçlarımızın dikimini gerçekleştirdik. Kameriyelerin kurulması için çalışmalara başladık. Peyzaj çalışmalarımızın tamamlanması ve çocuk oyun alanımızın da kurulmasıyla yeni etabı hemşehrilerimizin kullanımına açacağız. Burası yaz sezonunda Erbaalıların güzelce vakit geçirebileceği bir alan olacak." ifadelerini kullandı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.