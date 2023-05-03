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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turhal Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor

AA

Turhal Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor

TOKAT (AA) - Turhal Belediyesi, Beyaz Masa birimine başvuran ihtiyaç sahiplerine ev temizliği, gıda, giysi, ısınma ve eğitim, engelli bireylere ulaşım desteği ile depremzedelere yönelik yardımlaşma ve dayanışma desteği sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye ekiplerince 65 yaş ve üzeri günlük rutin işlerini yapmakta zorlanan vatandaşların evleri temizleniyor, düzenli olarak aşevi aracılığıyla sıcak yemekleri evlerine ulaştırılıyor, kış aylarında ise soba ve yakacak yardımları gerçekleştiriliyor.

Turhal Belediyesi, 11 ili etkileyen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardımlarını da sürdürüyor. Adıyaman'ın Sincik şehrinde kurulan konteyner kent, gıda, giysi destekleri ve yardım çalışmalarıyla depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Belediye Başkanı İlker Bekler, hiçbir Turhallının kendisini yalnız hissetmemesini sağlamayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Halkımızın hayatının her anında her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda şehrimizde birlik ve beraberlik bilinciyle hareket ederek ihtiyaç sahibi ailelerimize Beyaz Masa birimimiz üzerinden gıda, kıyafet, alışveriş kartları, kış aylarında yakacak yardımlarında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

İlçede yaşayan engelli bireylere yönelik de hizmetler sunduklarını anlatan Bekler, "Engelsiz Taksi Projesi ile sağlıktan eğitime, sosyal ve kültürel gezilerden kamu kurumlara kadar pek çok alanda engellilere ulaşım hizmeti veriliyoruz. Engelli kardeşlerimiz için ulaşım güzergahlarını çok daha kolay hale getiriyoruz. Bir yandan akülü ve tekerlekli sandalye şarj istasyonları şarj imkanı sunarken, düzenlediğimiz etkinliklerle engelli vatandaşlarımızın sosyalleşmelerine katkı sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.

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